Demre deplasmandan puanla döndü

ALANYA Konaklı Stadı'nda oynanan maçı Abdullah Uğur Sarı, Uğur Çakmak, Enes Göbüt hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demre'nin vuruşuyla başladı. İlk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki takım da pozisyon bulamadı. İkinci yarıya Demre Belediyespor atak başladı. 47'nci dakikadaki Demre atağında Cenk, müsait pozisyonda topu dışarı attı. Maçın 50'nci dakikasındaki Demre atağında sağdan yapılan ortaya Cenk ayak içiyle yaptığı vuruşta topu köşeden ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 59'uncu dakikasındaki Payallar atağında soldan yapılan ortaya Mehmet Çelik ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi. Maçın 62 ve 67'nci dakikalarında Payallar'dan Sezgin iki net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 90. dakikasındaki Demre atağında Sergen sert bir şut attı. Top kale direğinden geri döndü. Maç 1-1 sona erdi.Bu sonuçla Demre Belediyespor 4 maçta topladığı 7 puanla ligde dördüncü sırada, Payallarspor ise 4 maçta topladığı 5 puanla yedinci sırada yer aldı. Maçta Payallarspor'dan İsmail Hilmi, Efe ve Melih, Demre Belediyespor'dan Feyyaz ve Mustafa sarı kart gören futbolcular oldu.