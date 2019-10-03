Demre'de yaya önceliğine farkındalık etkinliği

DEMRE Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri farklı noktalarda etkinlik düzenledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe merkezindeki Yunus Emre İlkokulu karşısında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beymelek Mahallesi İlkokulu karşısında etkinlik yapıldı. Etkinliklere Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, trafik ekipleri, jandarma trafik timi ekipleri ve veliler katıldı.



Kaymakam, belediye başkanı ve diğer protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle yaya geçidinden geçti. Hep birlikte sürücülere ve öğrencilere yaya önceliği broşürleri dağıtıldı. Önceliğin yayalara ait olduğuna dikkat çekilen etkinlikte sürücüler uyarıldı.



Kaymakam Onur Şatıroğlu, "Sürücülerimiz ağır da olsa yaya önceliğine uymaya başladı. Her başlangıç zordur. Uymayan, kuralı bilmeyen sürücülerimiz var. Herkes artık trafikte önceliği yayalara verecek. Vermeyen sürücüler cezaya katlanacak. Dileğim tüm sürücülerin bu kurala uyması. Çünkü her sürücü de bir yayadır. Düzenleyeceğimiz farkındalık etkinliklerle bu duyarlılığı geliştireceğiz" dedi.