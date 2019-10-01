Demre'de Ahilik Haftası kutlandı

AHİLİK Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demre Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde, Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Demre Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa etkinlikler hazırlandı. Demre Belediyesi Kültür ve Düğün Salonu'ndaki etkinliklere Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Yıldız, Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, MHP İlçe Başkanı Mustafa Demirel, Demre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Perçin, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve esnaflar katıldı.Kutlama etkinliği saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler haftayla ilgili şiirler okudu. Ahilik kurumunu canlandıran ve öğrenciler tarafından oynanan tiyatro oyunu sahnelendi ve Ahilik ilkeleri okundu. Meslekte 25 yılını dolduran biri kadın 15 esnafa onur plaketleri verildi. Ardından iki dönem oda başkanlığı yapan Ramazan Karataş ve Kaymakam Onur Şatıroğlu ile Belediye Başkanı Okan Kocakaya'ya, Demre Esnaf Odası Başkanı tarafından birer teşekkür plaketi verildi. Demre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Yakupoğlu, "Ahilik Türk esnafının ahlak ve yaşam anlayışıdır. Anadolu'dan Balkanlara kadar yayılan esnaf, çalışma ve ticaret kültürüdür. Türk ulusuna özgü olan Ahilik sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörüdür" dedi.Demre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Perçin de "Ahilik devleti ayakta tutan kurumların başında gelir. Ahilik demek kardeş demektir. Doğru, ahlaklı çalışmak, alın teri ile kazanmaktır Ahilik. Barış ve sevgi içinde çalışan Ahiler, ülkesinin kalkınmasına katkı sağlar" diye konuştu. Etkinlik Demre Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın konuklara yaptığı aşure ikramıyla sona erdi.