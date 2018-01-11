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D-400 karayolunda feci trafik kazası: 3 yaralı

Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı

D-400 karayolunda feci trafik kazası: 3 yaralı

Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı

11 Ocak 2018 Perşembe 15:34
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KAZANIN ardından olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Abdurrahman Erdem’in kullandığı 07 LBJ 07 plakalı otomobil, Gündoğdu Turizm yolundan karayoluna çıkmakta olan Necmi Yılmaz’ın kullandığı 07 JK 549 plakalı otomobille çarpıştı. Hurdaya dönen 07 JK 549 plakalı otomobili kullanan Necmi Yılmaz ve yanında bulunan eşi Hacer Yılmaz ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Erdem yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Yılmaz çiftinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
 

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Son Güncelleme: 11.01.2018 15:44
Anahtar Kelimeler:
Necmi YılmazAntalyaManavgatTrafik Kazası
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