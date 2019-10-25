Cumhuriyet coşkusu çocuklarla yaşanacak
Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Teneffüs Park'ta bir dizi etkinlik düzenleyecek.
MURATPAŞA Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 96'ncı yılı dolayısıyla açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park'ta çocuklarla birlikte kutlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı Salı günü gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak Teneffüs Park'ta saat 14.00'de Adam Olacak Çocuk Orkestrası sahne alacak. Muratpaşa Belediyesi'nin iştiraki şirket Falez AŞ ile birlikte hizmete açtığı Teneffüs Park Çaybaşı Mahallesi'nde yer alıyor. Aynı zamanda Antalya'nın ilk tek doğal buz pateni pistinin de bulunduğu park, 16 dönümlük bir alana kuruldu. Sınırsız eğlence ve oyunla birlikte çocukların sanatsal aktivitelerle tanışabileceği, merak ve keşfetme duygularını derinleştiren bir özgürlük alanı olan Teneffüs Park, 2016 yılında açılmasının ardından 2018'in yaz aylarında kapsamlı bir yenilemeden geçti. Farklı oyun grupları eklenen Teneffüs Park'ta son yapılan düzenlemeyle giriş ücreti 10 lira olarak belirlendi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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