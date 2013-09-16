Cömertoğlu'ndan ek derslik

- Mustafa ADIYAMAN



MERHUM Berat ve Hayriye Cömertoğlu çiftinin oğulları Ufuk Cömertoğlu ve torunları Op. Dr. Yıldırım Cömertoğlu tarafından, Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Çok Programlı Lisesi’ne (ÇPL) 14 derslikli ek bina yaptırılıyor.

Ek binanın ekim ayı içersinde eğitime açılması planlanıyor. Yıldırım Cömertoğlu, imkanları doğrultusunda dedelerinin bıraktığı yardım bayrağını dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.

43 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

Harita Tapu Kadastro, Hasta Bakım Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Çocuk Gelişimi Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitim veren Berat Hayriye Cömertoğlu ÇPL, 650 olan öğrenci sayısını bu öğretim yılında 800-850 arasında olması bekleniyor. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda mezun olan 49 öğrenciden 43'ünün üniversitelere yerleştiğini belirten Okul Müdürü Ruhi Sarıkaya, müdür yardımcıları, Okul Aile Birliği Başkanı Münevver Kahveci ve yönetim kurulu üyeleri Cömertoğlu ailesine teşekkür ettiler.

'YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

Dedesi Berat Cömertoğlu'nun yaptırdığı Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu ÇPL'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini belirten Op. Dr. Yıldırım Cömertoğlu, şöyle konuştu: "Dedemizin ve büyük annemizin bıraktığı yardım bayrağını biz taşıyoruz. Biz, gelirlerimizin büyük bölümünü Alanya'dan kazanıyoruz. Alanya'dan kazandığımızı Alanya'ya iade etmeyi ilke edindik. Yatırımların en hayırlısı eğitime yapılan yatırımdır. Bu okuldan mezun olacak öğrencilerimizin ülkemize hayırlı bireyler olarak hizmet vereceklerine inanıyoruz"