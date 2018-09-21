Çocuk hastalar için kitap bağışı çağrısı

HEMŞİRELİK Fakültesi öğretim elemanları Prof. Dr. Emine Efe, Doç. Dr. İlkay Boz, Araştırma Görevlisi Şule Çiftçioğlu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Sorumlu Hemşiresi Elif Altınay, hemşire Mürşide Kürtül Düztepe ve hemşirelik fakültesi lisans öğrencilerinin katılımıyla yürütülen proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği bekleme salonunda 6-18 yaş arası çocuklar için bir “okuma köşesi” oluşturulacak.

"Bir Kitap da Senden Olsun" isimli sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilebilmesi için kitap bağışı beklediklerini söyleyen Prof. Dr. Emine Efe, “Hastanemizin çocuk servisinde tedavi gören çocukların bu süreyi daha verimli geçirmeleri için böyle bir proje düzenledik. Çocuklarımız için zorlu geçen bu süreci bir nebze de olsa kolaylaştırmayı ve bu süreci kitap okuyarak değerlendirmelerine katkı sağlamayı amaçladık.” diye konuştu. Prof. Dr. Emine Efe, ekim ayının başında açılışı yapılacak olan "Bir Kitap da Senden Olsun" projesi için kitap bağışlarının hemşirelik fakültesine yapılabileceğini bildirdi.