Çiftçilere desteklemeler anlatıldı

TARIM ve Orman Müdürlüğü uzmanları tarafından Fatma- Mehmet Cadıl Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Toplantıya Kaymakam Ömer Çimşit, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selda Sert, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda İzzet Kaş, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 13. etap uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.