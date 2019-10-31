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Çaybaşı'da sona gelindi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde devam eden ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

BÖLGE 30.10.2019, 15:54
Çaybaşı'da sona gelindi
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MURATPAŞA Belediyesi, Doğu Garajı bölgesini de içine alan Ali Çetinkaya, Cebesoy ve Değirmenönü caddeleri arasında bulunan Çaybaşı Mahallesi'nde ikinci etap cadde ve sokak yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallede doğalgaz ve diğer altyapı yatırımları tamamlanan bölgelerde eski asfalt tamamen sökülüyor ve temizlik çalışmasının ardından cadde ve sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor.Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nin Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi. Mahallede 2015 yılında başlayan birinci etap çalışmaları kapsamında 13 bin 855 metrekarelik cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Başkan Uysal, 20 sokağı kapsayan birinci etap çalışmaları sırasında 2 bin 344 ton asfalt kullanıldığını belirtti. İkinci etap çalışmalarının 10 sokağı kapsadığını, 18 bin 650 metrekarelik alanının asfalt programına alındığını aktaran Başkan Uysal, bu çalışmalar sırasında 3 bin 571 ton asfalt kullanılacağını da sözlerine ekledi. İkinci etap çalışmalarında ekiplerin son 3 sokakta çalışmaya başladığını belirten Başkan Ümit Uysal, böylece, mahallede aralarında Değirmenönü Caddesi'nin de bulunduğu 30 cadde ve sokağın tamamen yenilenmiş olacağını belirtti. Ümit Uysal, “Bu etapla birlikte mahallemizde doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanmış tüm cadde ve sokaklar sıfır asfaltla kaplanmış olacak" dedi.

#Muratpaşa Belediye Başkanı #çaybaşı #Ümit Uysal
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