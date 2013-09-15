Çatıdan düşen işçi öldü

ANTALYA'DA binanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kepez Doğuyaka Mahallesi'nde bir otelin bahçesindeki sarmaşıkları düzenlemek isteyen Ahmet Yılmaz (47), yan tarafta bulunan iş yerinin çatısına çıktı. Yılmaz, üzerine bastığı plastik kaplamanın kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten iş yerinin içine düştü.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



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