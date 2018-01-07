Caddede korku anları! Kaputu kaldırdılar bir anda kaçmaya başladılar

ADIYAMAN'DA seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil paniğe neden oldu. Aracı hemen durdurup caddeye park eden şahısların yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

TAMİRCİ BENZİN HORTUMUNDA SORUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Demirkol isimli vatandaş 63 M 0287 plakalı otomobilini aracındaki arızasını gidermek için tamirciye bakıma götürdü. Tamirci benzin hortumunda sorun olduğunu söyleyerek aracına bakım yaptı.

DUMANLAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Hüseyin Demirkol, tamir sonrası iki arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde iken aracından önce dumanlar yükseldi ardından alevler. Paniğe kapılan şahıslar aracı cadde üzerine park edip müdahale etmek istediler. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu.

KAPUTU KALDIRDILAR KAÇMAYA BAŞLADILAR

Otomobilin motor kaputunu açmaya çalıştıkları esnada alevler daha da yükseldi. Patlama olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar araca yaklaşmaktan çekindi. Yangın tüpüyle söndürmeye çalışıp itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Otomobilde büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahısların yaşadıkları korku dolu anlar ve çevrede yaşanan olay kameralara saniye saniye yansıdı.