Büyükşehir’den Kaş’a 145 milyonluk dev yatırım

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaş ilçesini ziyaret etti.Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağullu Mahallesi’nde yapımı devam eden Kaş Otobüs Terminali inşaatını denetleyen Türel, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ev ziyaretlerinde de bulunan Başkan Menderes Türel, daha sonra AK Parti Kaş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı’na katılarak, hizmetlerini anlattı, görüş alışverişinde bulundu. Kaş’ın Kınık Çayı’ndan Gazipaşa Kaledran’a ya kadar Antalya’nın her köşesinde hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Başkan Türel, “Bu hizmet seferberliği bizi kendimizle yarışmaya zorluyor. Çünkü geçmişle mukayese ettiğimizde misli misli fazla yapılan hizmetleri görüyor olmak en büyük memnuniyetimiz. Senelerin birikmiş sorunlarını birkaç senede çözebilmemiz kolay değil. Elbette eksiklerimiz var ama 2014 öncesine göre bir mukayese yaptığımızda hizmet hızı öyle bir katlamış gitmiş ki bu büyük açığı artık kapatıyoruz” dedi.

50 yıllık problemler çözülüyor

50 yıllık Kaş Bezirgan yolunu tamamlamak üzere olduklarını anlatan Türel, şunları söyledi: “50 senelik efsane sorun Allah’ın izni, sizlerin sabrı ile duaları, destekleri ile çözülüyor. Yine Gömbe’de altyapı sorunu bizim göreve geldiğimizde önümüzdeki önemli sorundu. Kanalizasyonu ve içme suyu ile çok hızlı başladı ve bitti. Şimdi artık Gömbe’den Kaş’a içme suyu projesi yapıyoruz. Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırım. Kaş’a 30 km’nin üzerinde sıcak asfalt yapmışız. Birçok mahalle ilk kez sıcak asfalt ile bizim dönemimizde tanıştı. Artık eskiden mumla aradığımız sathi asfalt şimdi beğenilmiyor. Vatandaşlar bize sıcak asfalt getir diyor. Çünkü hizmet çıtasını yükselttik.”

Kaş Otogarı inşaatının hızla devam ettiğini kaydeden Türel, “Bu sadece bir otogar projesi değil. Otogar yeni yerine taşındığında Kaş Belediyesi, merkezde kalan eski otogar ile sanayi alanına kapalı otopark, Pazar yeri, üzerine de Kaş’a uygun iş yerleri yapacak. Kaş’ın merkezinde farkı bir yaşam alanı oluşacak. Biz o otogarı yapmasaydık hala mevcut otogar, sanayi ile birlikte orada hiç Kaş’a yakışmayan görüntülerle kaderine terk edilmiş durumda devam edecekti” diye konuştu.



Sütleğen’de 1919 kişi sağlık hizmeti aldı

Vatandaşın işini çözmek gayesi ile gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Türel, Kaş’ın Sütleğen Mahallesi’ndeki kapısına kilit vurulan sağlık ocağını devralarak, hizmete açtıklarını, yaklaşık 2 senede 1919 vatandaşın buradan sağlık hizmeti aldığını anlattı.

Türel, “Vatandaşımızın desteğiyle Kaş’ta hizmet imkanı bulmasaydık hala bu hizmetler buralara gelmiyor olacaktı. Bunu 2009-14 arasında Antalya’da, Kaş’ta gördük”

ifadelerini kullandı.

3.5 yılda 145 milyon TL’lik yatırım

Kınık’a Türkiye’nin en büyük toptancı hal projesini yapacaklarını kaydeden Başkan Menderes Türel, temelini 2008 yılı içerisinde atmayı planladıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin 3.5 yılda Kaş’a yaptığı toplam yatırım miktarının 145 milyon lira olduğunu açıklayan Başkan Türel, “Sadece yol çalışmasına 45 milyon TL’lik yatırım yapmışız. 2013 senesinde İl Özel İdaresi’nin 539 köye alt yapı üst yapı dahil toplam yatırımı 10 milyon lira iken, biz sadece Kaş’a bugüne kadar 145 milyon lira yatırım yapmışız” dedi.

Türkiye’de tarım sektörüne en çok hizmet veren belediye olduklarını vurgulayan Türel, şunları aktardı: “Bizden başka kapalı devre sulama sistemi, soğuk depo yapan yok. Bizden başka sulama kooperatiflerine ve birliklerine elektriği bedava veren hiç yok. Hal yapan, mezbaha yapan belediye yok. Neden bu yatırımları yapıyoruz. Benim çiftçim kalkınacak ki Kaş da kalkınacak. Şimdi Sinekçi’ye ve Yayla Çavdır’a sulama tesisleri

geyapıyoruz. Ova’da yapacağımız spor salonu, Çavdır’da yapacağımız kültür merkezi, Sütleğen’de yapacağımız düğün salonu, bunları da 2018’ de başlayıp 2019’da hizmete açacağız.”