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Bienal projesi çocukları sevindirdi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Mimarlık Bienali (IABA) nedeniyle kent, sosyal projelerle donatıldı

Bienal projesi çocukları sevindirdi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Mimarlık Bienali (IABA) nedeniyle kent, sosyal projelerle donatıldı

14 Eylül 2013 Cumartesi 12:09
Bienal projesi çocukları sevindirdi
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7 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bienal bölgesi olarak belirlenen Kaleiçi, Yat Limanı, Kale Kapısı, Cumhuriyet Caddesi, Haşim İşçan Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı farklı projelerle süslendi.

Tuğçe Şahin ve Cengizhan Aydın'ın, 'Devre Arası' adını verdikleri zıpzıp ve kaykay projeleri, çocukların ilgi odağı oldu. Gün boyunca zıpzıptan inmeyen çocuklar, doyasıya eğlendi. Cumhuriyet Meydanı'nın yanındaki boş alana konulan iki zıpzıp, projenin amacına ulaşarak çocukların oyun alanı oldu.

Projenin tanıtım yazısında bu tür projelerin şehir yaşamına katacağı pozitif enerjiye dikkat çekilerek, "Ele aldığımız kaldırım, gündelik hayatta kişisel ve toplumsal öğe olmasıyla konuyla bağlantılandırdığımız bir başka tarafıdır. Ancak bireysel ve kolektif eylemlerimizde kaldırımın şablonlaşmış görevine alternatif durumlar yaratabiliriz" denildi.

Şahin ve Aydın, bienal bünyesindeki deneysel projelerini "Büyüklerin dünyasında dükkanın önüne atılan tabure ve tavla masası, kurulan boya tezgahı, açılan işporta tezgahının mekanı hep kaldırımdır. Çocuklar ise kaldırımda, hatta yollarda oyun oynayabileceğimizi hatırlatır bize. Seksek çizgileri itinayla kaldırıma çizilir ya da sokak başından sona futbol sahası olur. Devre arası kentliye kaldırımda oyuna davet etme fikrinden yola çıkmıştır" yaklaşımıyla çocuklarla buluşturdu.
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Son Güncelleme: 14.09.2013 12:12
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