Bienal projesi çocukları sevindirdi

Projenin tanıtım yazısında bu tür projelerin şehir yaşamına katacağı pozitif enerjiye dikkat çekilerek, "Ele aldığımız kaldırım, gündelik hayatta kişisel ve toplumsal öğe olmasıyla konuyla bağlantılandırdığımız bir başka tarafıdır. Ancak bireysel ve kolektif eylemlerimizde kaldırımın şablonlaşmış görevine alternatif durumlar yaratabiliriz" denildi.
Şahin ve Aydın, bienal bünyesindeki deneysel projelerini "Büyüklerin dünyasında dükkanın önüne atılan tabure ve tavla masası, kurulan boya tezgahı, açılan işporta tezgahının mekanı hep kaldırımdır. Çocuklar ise kaldırımda, hatta yollarda oyun oynayabileceğimizi hatırlatır bize. Seksek çizgileri itinayla kaldırıma çizilir ya da sokak başından sona futbol sahası olur. Devre arası kentliye kaldırımda oyuna davet etme fikrinden yola çıkmıştır" yaklaşımıyla çocuklarla buluşturdu.
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