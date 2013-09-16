Belediyeden kırtasiye yardımı

KONAKLI Belediyesi, bu yıl da eğitim öğretim yılının ilk gününde beldede okuyan öğrencilerin hepsine kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.



Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez, beldede okuyan tüm öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı. 2013-2014 öğretim yılında beldesinde bulunan 3 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten başkan Sönmez, bunun amacının ise her alanda olduğu gibi Konaklı'nın eğitim ve öğretim alanında ileriye gitmesi olduğunu söyledi. Konaklı'nın eğitim ve öğretim alanında örnek bir belde olduğunu belirten başkan Sönmez, 2013-2014 öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.



Belediye Başkanı Sönmez'e Konaklı beldesinde bulunan tüm öğretmen ve öğrenci velilerine eğitime vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür etti.



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