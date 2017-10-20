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Batı Antalya’da biyolojik mücadele semineri

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) “Akdeniz Bölgesi Ölçeğinde Batı Antalya Bitki Koruma Pazarına Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi

Batı Antalya’da biyolojik mücadele semineri

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) “Akdeniz Bölgesi Ölçeğinde Batı Antalya Bitki Koruma Pazarına Genel Bakış” konulu seminer düzenlendi

20 Ekim 2017 Cuma 13:36
Batı Antalya’da biyolojik mücadele semineri
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KUMLUCA Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen “Akdeniz Bölgesi Ölçeğinde Batı Antalya Bitki Koruma Pazarına Genel Bakış” konulu seminere Ziraat Yüksek Mühendisi Alaaddin İndibi konuşmacı olarak katıldı. Seminerde MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. İlker Sönmez, “Seracılık denilince akıllara ilk olarak Kumluca Bölgesinin geliyor olması Kumluca çiftçisine ayrı bir sorumluluk getirmekte. Özellikle bölgede üretim yapan çiftçilerin sağlık açısından son derece güvenilir ürün yetiştirme hakkında daha fazla bilgilenmeleri gerekiyor. Kumluca’da bitki koruma ürünlerinin kullanımı ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar üzerine çalışmalar artarak devam etmekte. Bu konuda daha fazla bilgilendirme seminerleri yapılmalı ve uzman teknikerlerin yetiştirilmesi gerekmekte” dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Alaaddin İndibi de, “Yetiştiricilik sırasında istenilmeyen organizmalara karşı bilinçsizce kullanılan ilaçlar insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit etmekte. Gıda maddelerindeki ilaç kalıntıları doğanın var olan dengesini bozmakta ve olumsuz sonuçlara neden olmakta. Yapılan sık ve bilinçsiz ilaçlamalarla bitki koruma masrafları arttığı gibi ilacın uygulandığı kültür bitkisi ve çevresi de zarar görmekte. Günümüz dünyasında yaşanılan tüm bu olumsuzlukları gidermek ya da en aza indirmek adına üreticilerimizin bitki koruma ürünleri hakkındaki bilgileri arttırılmalı, çevreyle dost ürünler ve uygulamalar yaygınlaştırılmalı.”

Seminerin sonunda MYO Müdürü Sönmez, İndibi’ye günün anısına teşekkür belgesi sundu.

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