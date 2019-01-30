Başpehlivanlardan Sözen'e ziyaret

MANAVGAT'ta kamp yapan başpehlivanlar İsmail Balaban ve ikizi Turan Balaban, Manavgat Belediyesi başpehlivanı Serhat Gökmen, antrenörleri Ufuk Atalan, Manavgat Belediyesi Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim ve güreşçiler, Manavgat Belediye Başkanı ve CHP Adayı Şükrü Sözen'i ziyaret etti. Güreşçileri, seçim irtibat ofisinde karşılayan Başkan Sözen, bir süre sohbet etti. Güreşçiler, Başkan Sözen'e başarılar diledi.

MANAVGAT GÜREŞLERİ 5 MAYIS'TA

5 Mayıs'ta yapılacak Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ve 1-7 Temmuz tarihleri arasındaki 658. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlandıklarını belirten güreşçiler, hazırlık kampında kendilerine destek olan Başkan Sözen'e de teşekkür etti. Güreşçiler, "Ata sporumuz yağlı güreşlere her zaman katkı veren, gelişmesi için elinden geleni yapan Başkanımız Şükrü Sözen'e teşekkür ediyoruz. Kendisinin yeniden belediye başkanı olmasını yürekten istiyoruz" dedi.

ATASPORUMUZU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Şükrü Sözen de hazırlık kamplarının iyi geçmesi dileklerinde bulunarak güreşçilere başarılar diledi. Sözen, “Düşünceli ziyaretleri için pehlivanlarımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyor, hazırlık kamplarının verimli ve başarılı geçmesini diliyorum. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğumuz sürece her zaman atasporumuzu desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.