Başkan Yücel'den Payallar çıkarması

Haber: Alper KUTAY

PAYALLAR Sanayi Sitesi'nde düzenlenen toplantıya kapanan Payallar Belediyesi eski başkanı ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Öztürk, Metal İşleri Odası Başkanı Kerim Taş, Payallar ve Konaklı'nın mahalle muhtarları ile sanayi esnafı katıldı. Sanayi sitesine ve mahalleye yapılan hizmetler için Başkan Yücel’e teşekkür eden bölge esnafı, Alanya Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olduklarını dile getirdiler. Payallar Mahallesi'ne ve sanayi sitesine yönelik yatırımların ve çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Yücel, "Sanayi Caddesi’nde altyapı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde bu yol sıcak asfaltla kaplanacak. Hizmetlerimizi yaparken kalıcı olmasına dikkat ediyoruz. Bunun için de önce Sanayi Caddesi’nin altyapısını tamamlayacağız" dedi.