Başkan Uysal, EMİTT’te Kaleiçi’ni tanıttı

BAŞKAN Uysal, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük 5’nci turizm fuarı olarak işaret edilen 23’üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) açılışına kaldı. Muratpaşa Belediyesi’nin tarihi Kaleiçi konağı, Üç Kapılar ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde yer alan Yivli Minare’nin figüratif çalışmalarıyla küçük bir Kaleiçi kurduğu EMİTT’te Başkan Uysal, Kaleiçi tanıtım elçisi gibi çalıştı. Belediyenin 70 metrekarelik standında Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin misafirlerine Kaleiçi haritaları, tanıtım kitapçıklarını dağıttı, 4’üncü yüzyıldan başlayarak günümüze kadar farklı kültürlerce kesintisiz iskan edilen Kaleiçi’ni anlattı.

Başkan Uysal, fuarda, başta Gazipaşa olmak üzere Antalya’nın diğer ilçelerin kurduğu stantları ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Turizm sektörünün paydaşlarıyla da bir araya gelen Başkan Uysal, sektörün 2019 beklentilerini son derece yüksek olduğunu söyledi. Uysal, “Ağırlayacağı yerli ve yabancı konuklarıyla Muratpaşa’mızın, oteller ve seyahat acentelerinin çok mutlu olacağı bir yıl bekliyoruz” dedi.