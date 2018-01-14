Başkan Türel: '1980 Model Kemer'i 2020 Model Yapacağız'



ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ile birlikte Kemer İlçesi’ni ziyaret etti. İlk olarak AK Parti Kemer İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı’na katılan Başkan Türel, hizmetlerini anlattı. Türel, “Antalya olarak Gazipaşa’dan Kaş’a kadar 640 km sahili olan, Katar’dan yüz ölçümü 2 misli daha büyük, İsviçre kadar bir şehiriz. Yapılanları anlatma noktasında bu toplantıları gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Kemer’de asfaltsız yol bırakmadı

Kemer’de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm yolları asfaltladıklarını belirten Başkan Türel, “Bir Ovacık suyu Kemer’in senelerdir kanayan yarasıydı. 20 senedir Ovacık su bekliyordu. 2 sene önce içme suyu ve ishale hattı çalışmasını tamamladık ve suyu götürdük. Bugün unuttuk gitti konuşmuyoruz bile. Halbuki Kemer’e her geldiğimde Ovacık’ın suyu diye bana şikayet gelirdi. Merkezin içme suyu sorununu da Çamyuva Projesi ile çözeceğiz. Artık Kemerimiz de hiç sorun kalmayacak. İş bilenin kılıç kuşananın, siz iş yapmaya niyetliyseniz gayret ettikten sonra Allah da yardım ettikten sonra neticesi gelir” diye konuştu.

" Ne yapmaya kalksak yapma diyorlar "

Antalya’da ilk döneminde 11 tane katlı köprülü kavşak yaptığını hatırlatan Türel, şunları söyledi: “Bizden sonra 1 tane köprülü kavşak yapamadılar. Çünkü onlar için siyaset konuşmaktan öte bir şey değil. Bizim için siyaset icraattan başka bir şey değil. Görüyorsunuz devasa dünya projeleri yapıyoruz, kurvaziyer limanlar, yat limanları, sahil projeleri, 3. Etap raylı sitem… Bugün bakıyorum CHP’li bir vekil gazetelerde boy göstermiş “kurvaziyer liman yapma, yat limanları yapma” diyor. Hayatınız yapmamakla geçti, bırakın biz yapalım. Mecliste söyledim CHP’li belediye meclis üyelerine, bir manifesto verin, nereleri yapmamız gerektiğini yazın verin, bir şeyi de Allah rızası için yapın deyin de onu bilelim dedim. Ne yapmaya kalksak yapma, yapma…”

Deniz otobüsleri 111 bin 453 kişi taşıdı

Başkan Türel şöyle devam etti: “Bizden önceki CHP’li belediye başkanı benim 2009 senesinde denize indirdiğim üç tane deniz otobüsünü bir Kemer’e götürüp getirmeyi beceremedi. Beş sene denizin üstünde çürümeye terk ettiler o tekneleri. Aynı tekneler şimdi nasıl gidip geliyor. 5 bin seferde 111 bin 453 kişi Kemer’e gelmiş. Menderes Türel ne yapmış diyorlarsa dönüp buna baksınlar. 4 senede 111 bin 453 kişi Kemer’e gelmiş, Kemer’i gezmiş esnaftan alışveriş etmiş, yemek yemiş dönmüş. Bunların büyük çoğunluğu da yabancı.”

Kavşak bar bizim katkımızla bitti

“Bu hizmetler biz oluyorsak oluyor” diyen Başkan Türel, şunları anlattı: “Biz elele veriyoruz kurumlar arası işbirliğini önemsiyoruz. Kemer’e girişteki katlı köprülü kavşaklar Karayollarımız tarafından inşa edildi. İnşaat devam ederken kapımızı çaldılar dediler ki karayolunun altındaki su, kanalizasyon deplasesi için bizim kaynağımız yok, bütçemiz bitti bunu siz yapın. Tereddütsüz kolları sıvadık ve işe koyulduk. Biz yapmasaydık o köprülü kavşaklar hala alt yapı için ödenek bekliyordu. 11 milyonluk bütçeyi derhal Karayollarının eksiğini tamamlamak için ortaya koyduk ve kavşaklar hızlı şekilde bizim de katkımızla bitti. Hayırlı olsun tabelaları koydum, bir baktım başkaları da koyuyor. Antalya’da bu kavşakları yapacağımızda, “efendim Antalya’da üçüncü katın yanından kavşak geçerse balkonda insanlar nasıl çay içecek, bu kavşakları yapmak vatan hainliğidir” diyen zihniyeti de gördük. Şimdi işte o anlayış, hayırlı olsun, teşekkür tabelaları asıyor. Hiç olmazsa sayemizde bu noktaya geldiler buna da şükür. Dert tabi başka, Karayollarına teşekkür ediyor, Menderes Türel yapmadı bunu demek için. Karayolları kimin? Karayollarını da Ak Parti iktidarı yönetmiyor mu? Siz anca yapılanları itibarsızlaştırmaktan başka bir şey yapmazsınız.”

2020 model kemer

Kemer Liman Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi olarak düzenleme çalışması başlattıklarını belirten Başkan Menderes Türel, “Liman Caddesi düzenlemesi yaklaşık 11 milyon TL civarında bir yatırım. Benim Kemer’e gelip gitmen 1980’li yıllara uzanır. Yazları Kemer’de geçirirdik. O yıllardaki Kemer’i çok iyi hatırlarım. O otellerin olduğu yerlerde futbol oynamışlığımız vardır. İnanın Kemer hala 1980 model Kemer. Şimdi Liman Caddesi düzenlemesi, Kemer girişi ile 1980 model Kemer, 2020 model Kemer oluyor inşallah. Kemer’e böyle güzellikler yakışır” dedi.

Tatil köyü gibi arıtma

Kemer’e kazandıracakları 200 milyon lira yatırım bedelli arıtma tesisinin, adeta bir tatil köyü havasında planlandığını söyleyen Türel, şunları aktardı: “Tahsisle ilgili bir iki küçük işimiz kaldı. 1980’lerde yapılan arıtma artık yetersiz. Yeni projede altta arıtma, üzerinde futbol sahaları, kafeteryalar, park alanları, yürüyüş alanları olacak. 5 yıldızlı bir tatil köyüne geldik zannedeceksiniz. Biz bunu geçmişte Kundu’da yaptık. O dönem altı arıtma üstünü futbol sahası yaptık. Şimdi takımlar antrenman yapıyorlar orada. Şimdi Kemer’de de bu olacak. Alt tarafı arıtma tesisi ama üst tarafı da 5 yıldızlı tatil köyü gibi bir yaşam alanı. Kemer’e de bu yakışır. İnşallah bunun da temellerini en kısa zamanda atacağız.”

Liman caddesini inceledi

Başkan Menderes Türel ve AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Liman Caddesi Çevre Düzenlemesi çalışmalarını inceledi. Cadde esnafıyla sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Türel, cephe düzenlemeleri, ortasından geçen havuzu, kent mobilyaları, aydınlatması ve peyzajı ile Liman Caddesi’ni Kemer’in çekim merkezi haline getirecek çalışmaları turizm sezonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Türel, caddede Şarampol’de olduğu gibi bir tabela standardı getirilmesi talimatını verdi. Türel ve Enç, ardından Kemer Merkez Mahalle Muhtarı Yusuf Salova’yı ziyaret etti. Taksi durağında taksici esnafıyla da biraraya gelen Türel ve Enç, hayırlı işler dileklerini ileterek, sorunlarını dinledi.