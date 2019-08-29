Başkan Topaloğlu otel müdürleriyle buluştu

TOPLANTIYA Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Kemer Esnafları ve Turizmciler Derneği (KESDER) Başkanı Abdullah Çilengir ve turizmciler katıldı. Toplantıda, Çamyuva'da meydan bulunmaması, imar sorunları, arıtma, çarşı içerisinde tuvaletlerin bulunmaması, çöp, amfi tiyatro yapılması ve esnafın genel sorunları konuşuldu.Sorunların detaylı bir şekilde masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Başkan Topaloğlu, toplantının amacının herkesin birbirini tanıması ve bölgedeki sorunların tespit edilerek en kısa sürede çözüme kavuşturulması olduğunu söyledi. Topaloğlu, Kemer'e yapılacak olan yatırımlar hakkında konuşarak, "Uzun vadede Kemer'e neler yapılabilir, turizmi çeşitlendirme yöntemleri nelerdir gibi konuları burada beraber konuşacağız. Amacımız el ele vererek turizmi canlandırmak ve 12 aya yaymak. Bölgemizdeki sorunlarla ilgili üzerimize düşen görev neyse onu yapmaya hazırız" dedi.Otel genel müdürlerinin Çamyuva'daki sorunlarıyla ilgili sorularına cevap veren Topaloğlu, "Çamyuva ve Kemer genelinde gelecek sene hiçbir seyyar yer ve büfe olmayacak. Bu konuda özeleştiri yaparak sınıfta kaldığımızı söylüyorum ama bunların hepsini seneye göremeyeceksiniz. Bu konuyu biz meclise getireceğiz ve bu konuda karar alacağız. Çamyuva hizmet binamızı anaokuluna çevirmeyi düşünüyorduk ama binanın iskanı yok. ASMEK ile görüşerek bir yabancı dil kursu açmak için gerekli çalışmaları yaparız. Tur otobüslerinin en uygun park yeri şu anki pazar yeridir. Çamyuva'da bir meydan yapımı için gerekli çalışmaları yapacağız. Amfi tiyatro için de gereken neyse yapmaya hazırız" diye konuştu.Topaloğlu, 5 Eylül'de sünnet şöleni olacağını da hatırlatarak, "Sünnet şöleninde Anadolu Ateşi'nin gösterisi olacak. Herkesi davet ediyoruz. Sizden isteğimiz misafirlerinizi buraya davet edin. Ayrıca bu yıl onuncusu düzenlenecek Phaselis Festivali var. Bu yıl çıtayı biraz daha yükselttik. Daha iyi bir organizasyonla girmek istiyoruz. Bunu başarılı şekilde yaptıktan sonra, Kemer'i tanıtmak amacıyla her hafta bir mahallede bir etkinlik yapmayı düşünüyoruz" dedi. Arıtma sorunuyla ilgili de bilgiler veren Başkan Necati Topaloğlu, şunları kaydetti: "Arıtma sorunu bölgemizin en önemli sorunlarından biri. Bu sorunu 2020'de çözeceğiz. Bakanımızla iki defa görüşme gerçekleştirdik. 2020'de bu soruna el atacaklarını söyledi." Toplantıda Esnaf Odası Başkanı Ünsal ve KESDER Başkanı Çilengir de esnafın sorunları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.