Başkan Sözen vatandaşla buluştu

MANAVGAT Belediye Başkanı ve CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kurtlar, Hacıali, Uzunlar Yeşilada, Karacalar, Aşağıışıklar ve Sülek mahallelerinde seçim çalışmaları yaptı. Davul, zurna, çiçek ve havai fişek gösterileriyle karşılanan Başkan Sözen, kendisine gösterilen ilgiye layık olmak için elinden geleni yapacağını vurguladı. Başkan Sözen, "Muhtarlarım köyün eksiklerini saydı. Hangi insan evladı, bu yürekliliğe bu ev sahipliğine karşı sayılan hizmetlerde kayıtsız kalabilir. Bunların hepsinin üst ölçekte gerçekleştirilmesi, bunları yerine getirmek Allah izin verirse Şükrü Sözen'in boynunun borcudur. Her bir mahallemizle gurur duyuyorum. Her gün 2-3 mahalle geziyoruz. Esnaflarımıza gidiyoruz. Evlerimizi, kapıları çalıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz, köylerimizi, kentimizi, ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. Bizi biz yapan değerleri seviyoruz. Bizi biz yapan o büyük değerler için görev aldık diyoruz. Onun için yeniden görev verirseniz huzurunuzdayız. Size hizmet etmek topluma hizmet etmek en büyük gururdur. İnsanlara ait olan o imkanları kimseyi ayırt etmeden topluma geri verebilirseniz toplumun içinde cesaretle yüreklice gezebilirsiniz. Bu sevgi yoğunluğu bizim bunu yaptığımızın en büyük göstergesidir. Siz toplumu ötekileştirmeden ayırmadan, hizmet ederseniz bu sevgiyi görürsünüz. Biz bütün hizmet sürecimizde bunu korumaya gayret ettik" dedi. Kendi kaynaklarıyla çıktıkları yolda büyük mesafe kat ettiklerini aktaran Başkan Sözen, "Dev bir kültür merkezi, gençlik merkezleri, stadyum, modern pazar yerimiz, Side hizmet binamız, köprümüz, parklarımız, mahallelerimize yaptığımız pazar yerleri, mesire alanlarımız, ırmak kenarlarımız var. Parklarımız var. Huzur evimiz var, kreşlerimiz, kız, erkek öğrenci yurtlarımız, evde bakım hizmetlerimiz var. Engelli hizmet birimlerimiz var. Bu yolları hep beraber kat ettik. Sizin desteğiniz olmasa başarılı olamazdık" diye konuştu. Bulunduğu yerin çok önemli ve özel bir yer olduğuna işaret eden Başkan Sözen, şöyle devam etti: "Sizin beni sorgulamanız gereken sınav yeri burası. Benim eksiğim varsa, sizi utandırdığım, mahcup ettiğim bir duruşum varsa beni sorgulamanız gereken bir yer burası. Biz her türlü zorluğa ve yokluğa rağmen size hizmet ettik. Beni sorgularken yarın karşınıza gelecek olanları da sorgulamanız gerekir. Belediyenin kaynakları elinden alınırken, siz hangi noktadaydınız diye sorgulayın. Manavgat Belediyesi'ni yönetmek, kararlı, yürekli korkusuz insanların işi. Bu kente her kim olursa olsun, en tepedekiler bile, bir haksızlığı reva gördüğü zaman, bunun karşısında 'Yanlış yapıyorsunuz' deme cesareti olan insanların işi Manavgat Belediyesi'nin yöneticiliği. Bunları değerlendirmemiz gerekmekte. İnancımız, yüreğimiz ve cesaretimiz var. Bizim daha köylerde yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz belediyecilik. Biz belediyeciliği atamızdan öğrendik, herkes işini yapsın, kaldırımda yürümeyi bilen kaldırımda yürüsün, belediyeciliği bilen belediyecilik yapsın. Buradan sesleniyorum." Öncelikle güçlü Manavgat Belediyesi'ne inanmaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Sözen, "Manavgat Belediyesi kaynakları 2200 çalışanıyla, makine parkıyla, dev bütçesiyle, inanan bir idareci anlayışı ile güçlü bir belediye. Proje hazırlıklarımız var. Her şeyimiz tam. Toplumun önüne çıkarken bütün altlığımızı oluşturduk. Önümüzdeki dönem şansımız olursa kent çok daha hızlı ilerleyecek. Bir şeye ihtiyacım var. Öncelikle analarımızın, büyüklerimizin duasına ihtiyacım var. Bunu bizden esirgemeyin" dedi.