Başkan Öztekin çalışmalara başladı

ÜMİT Öztekin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmalarına binlerce vatandaşın katılımıyla önce Vahibi Ümmi Türbesi'nde, sonra Sinan Ümmi Türbesi'nde dua ederek başlattı. Ana cadde üzerinde yapılan yürüyüşün ardından Yeşil Cami önünde halka hitap eden Ümit Öztekin, günü Tekke köyüne giderek Abdal Musa Sultan Türbesi'nde dua ederek bitirdi. Ümit Öztekin, Elmalı'nın kabuğunu kırdığını, her geçen gün nüfusunun arttığını, iş imkanının artması için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca turizm, eğitim, sağlık, sanat ve birçok alanda Elmalı'nın gelişiminin başladığını aktaran Başkan Ümit Öztekin, "Artık durma lüksümüz yok. Elmalı'nın hizmete ihtiyacı var" dedi.