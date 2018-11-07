Başkan İrban esnafla buluştu

KORKUTELİ Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Sanayi Sitesi'nde esnafın düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Geçen hafta yapılan kahvaltıya da katıldığını belirten Başkan İrban, daha sonra Korkuteli Belediyesi tarafından sürdürülen kaldırım çalışmalarını inceledi.

Sanayi esnafını da ziyaret eden Başkan İrban, girişteki caddede kaldırım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Başkan İrban, "Bloklar arasındaki sıcak asfaltı tamamlanan yollarda nasıl bir kaldırım çalışması yaparsak daha verimli olur diye esnaf arkadaşlarımızla ve kooperatif başkanımızla görüş alışverişi yapıyoruz. Farklı görüşler ortaya atılıyor. En sağlıklı hizmeti tespit ederek ona göre bir çalışma gerçekleştireceğiz. Sanayiler bulundukları yerleşim alanının beynidir. Biz sanayimize gereken önemi vererek hizmet veriyoruz" dedi.

Sanayi esnafı da Başkan İrban'a teşekkür etti.