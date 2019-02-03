Başkan Gül'den SKM açılışı

CUMHURİYET Halk Partisi tarafından yeniden aday gösterilen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, seçim startını yaklaşık 3 bin Kemerliyle birlikte verdi. Atatürk Caddesi Çınarlı Kavşak'ta yer alan Mustafa Gül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve ailesinin ev sahipliğinde yapılan açılışa CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal, Demre İlçe Başkanı Mustafa Caner, partinin il, ilçe, kadın kolları ve gençlik yöneticileri, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aydemir, Genç Parti İlçe Başkanı Rahmi Yiğiter, eski belediye başkanları Okan Akman ve Ahmet Can, muhtarlar ve 3 bine yakın Kemerli katıldı.

'YARALARI SARIYORUZ'

Konuşmasına geçen ay yaşanan hortum felaketinde çatıdan kopan bir tahta parçasının başına çarpması sonucu vefat eden Şerife Yumşak'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Başkan Gül, "Hortumda kaybolan kızımız Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları da sürüyor. Biz bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz. Önceliğimiz insan, yaralarımızı birlikte saracağız. Hasar gören 35 evle 20 iş yerinin onarımını tamamladık. Kaybettiklerimizin isimlerini sokak ve parklarımıza vererek isimlerini ölümsüzleştireceğiz" dedi.

'HER ALANDA HİZMET'

Başkanlığı döneminde ilçeye yaptıkları hizmetleri anlatan Başkan Gül, "Göynük, Kuzdere ve Tekirova mahallelerinin imar planlarını tamamladık. Cadde ve sokaklarımızda asfalt ve kaldırımları tamamladık. Altyapıya önemli yatırımlar yaptık. Kemer'de geçen ay son 50 yılın en çok yağışını almamıza rağmen su baskınlarının olmaması altyapıyı ne kadar doğru yaptığımızı kanıtladı. İlçemize onlarca park yaptık. Yeşil alan miktarını kat kat arttırdık. Eğitime de her zaman destek veriyoruz. Okullarımıza TIR'larla sıra ve eğitim malzemesi yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimize bisiklet, tablet bilgisayar ve satranç takımı hediye ediyoruz. Sağlık hizmetlerimiz de devam ediyor. 17 bin hastayı hastanelere taşıdık. Yaşlı ve yatağa bakımlı hastalara evde bakım hizmeti verdik. Daha birçok alanda önemli hizmetlerimiz oldu" diye konuştu.

'ATATÜRKÇÜLÜK YÜREKTE OLUR'

Kemerlilere bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür eden Başkan Mustafa Gül, şöyle devam etti: "Sizlerle çalışmak, sizlerin bir evladı, bir kardeşi olmak benim için gurur vericidir. 30 yılda beni hep birinci ligde tuttunuz, ya birinci ya da ikinci yaptınız. Bugün Kemer Belediyesi sizlerin sayesinde büyüdü. 170 aracı ve 850 personeliyle sizlere hizmet etmektedir. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik yoldan geçerken birinin eline tutuşturduğu bir değer değildir. Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik yürekte olacak yürekte. Biz ilçemizin huzuru ve mutluluğu için birlikte mücadele ettik. Bundan sonra da mücadelemizi devam ettireceğiz. Bu ilk ofisimizin açılışıydı kısa zamanda Göynük, Arslanbucak, Kuzdere, Çamyuva, Tekirova ve birçok mahallemizde sizlerle beraber açılışımızı yapacağız. Bizleri yalnız bırakmadığınız, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sizin vereceğiniz destekle 31 Mart seçimlerinden sonra da ilçemize en iyi hizmetleri vermeye devam edeceğiz."

SEÇİM ŞARKISI TANITILDI

Mustafa Gül Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışının ardından sanatçı Ali Altay tarafından Başkan Gül'ün seçim çalışmalarında kullanılacağı şarkı seslendirildi. Şarkı alanı dolduran Kemerlilerden yoğun alkış aldı.