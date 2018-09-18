Başkan Gül'den Kaymakam Yaşar'a ziyaret

1 EYLÜL 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kemer Kaymakamlığı'na atanan Mehmet Şirin Yaşar ilçedeki görevine geçen gün başladı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kaymakam Yaşar'ı makamında ziyaret etti.

'İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ'

Kaymakam Yaşar'a 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Gül, "İlçemize hoş geldiniz. Yeni görevinizde üstün başarılar diliyorum. Kemer'imizin güvenliği ve ilçemizin daha iyi hizmetler alabilmesi için her zaman destek ve işbirliğine hazırız" dedi.

'GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ'

Nazik ziyareti için Başkan Mustafa Gül'e teşekkür eden Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, "Kemer, Türkiye'nin turizm cenneti ve turizmden sağladığı gelirle ekonomik açıdan da ülkemizin en önemli ilçelerinden biri. Yasaların, mevzuatın bize tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışma arkadaşlarımızla beraber, turizm bölgelerinin en önemli problemi olan asayiş, güvenlik ve huzur sorunu birinci önceliğimiz olacak" diye konuştu.

ERCİŞ'TEN KEMER'E ATANDI

Burdur'un Çavdır, Siirt'in Aydınlar, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçelerinde görev yapan Mehmet Şirin Yaşar, ardından 2014 yılında Erciş'e kaymakam olarak atandı. 11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Erciş Belediye Başkan vekilliği de görevini yürüten Yaşar, Cumhurbaşkanlığının 1 Eylül 2018 tarihli atama kararıyla Kemer Kaymakamlığı'na atandı.