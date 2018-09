Başkan Böcek, bölgesindeki okulları ziyaret etti

KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında bölgesindeki okulları ziyaret etti. Her fırsatta bölgedeki okulları ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bu ziyaretleri sırasında okullarda ki gerek fiziki gerek ise bir takım araç gereç eksiğini belirlediklerini ve mümkün olduğunca da bu eksiklikleri giderdiklerini söyledi. İlk olarak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret eden Belediye Başkanı Muhittin Böcek, burada öğrenci ve velilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Böcek, “2018- 2019 yeni eğitim öğretim yılının, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Konyaaltı Belediyesi olarak eğitim gören yardıma ihtiyacı olan tüm çocukların her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Yaz tatili süresince bölgedeki okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladıklarını söyleyen Başkan Böcek, Doyran Ayten-Şevket Gülveren Ortaokulunu da ziyaret etti. Buruda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Böcek, “Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için her yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda gerek fiziki gerek ise araç gereç eksikliği konularında okullarımıza destek oluyoruz. Bölgemizde ki ilk ve orta dereceli okullarda sınıfların temizliği, iç ve dış cephe boya, bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık” diye konuştu.

Son olarak Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere ve de öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dileklerinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 17:25