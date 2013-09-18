'Başbakanla yarışa hazırız'

MHP Gazipaşa İlçe Başkanı Mehmet Yüksel, yerel seçimlere hazır olduklarını belirterek, "Başbakan, bakanlar, kim gelirse gelsin yarışa hazırız. 30 Mart'taki seçimi mutlaka kazanacağız" dedi.



Yüksel, 2014 yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlerde AKP’nin Gazipaşa’da üçüncü veya dördüncü parti çıkacağını öne süren Yüksel, yerel seçimler için hazırlıklarını tamamladıklarını, Başbakan, bakanlar, kim gelirse gelsin yarışa hazır olduklarını ifade etti. Oldukça iddialı açıklamalarda bulunan Yüksel, 'MHP olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sorunsuz bir şekilde seçimlere hazırız. Pazar günü seçim olsa, MHP olarak tüm kadrolarımızla seçime hazır haldeyiz. 29 Mart seçimlerinden bu yana çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Önümüzdeki yerel seçimler için kadrolarımızı tekrar oluşturduk” şeklinde konuştu.

'GAZİPAŞA'YA GÖNDERSİNLER'

Geçtiğimiz aylarda aday adaylığını açıklayan MHP’li Ali Tarık Tepe’yi işaret ederek, belediye başkan adaylarının belli olduğunu belirten Yüksel, “AKP’nin adayının kim ya da kimlerin olabileceğini önemsemiyoruz. Gazipaşa’da AKP üçüncü veya dördüncü parti olabilir. AKP’nin kadro oluşturabileceğine de ihtimal vermiyoruz. AKP’de üçüncü dönemini dolduran bakanlardan, milletvekillerinden belediye başkanlığına kaydırılacak olanlardan bahsediliyor. İsterlerse birini de Gazipaşa’ya göndersinler. Biz yarışa hazırız. MHP'li, ülkücü olmak Türkiye’de bir marka. Herkes bu marka değerinden faydalanmak istiyor ama milliyetçi, ülkücü camia biliyor ki, bu markanın adresi MHP'dir" dedi.

'MHP CAMİASI ÇOK RAHAT'

"MHP tabanından da oy alabilirim” diyen AKP’li aday adayı Diş Hekimi Mustafa Kalaycı’yı kasteden Yüksel, "Eğer ki oralardan nemalanmak isteyen varsa, MHP içerisinde olmaları gerekiyor. Partimiz dışında kalanlar, özellikle AKP gibi bir parti içerisinde olanların, ‘Ben ülkücüyüm, ben ülkücü tabandanım’ gibi açıklamaları bayat laflar. Eskidi bunlar, başka kapıya gitmelerinde fayda var. Milliyetçiler, ülkücüler Gazipaşa’da nasıl davranacağını, nasıl hareket edeceğini çok iyi bilir. Bu ülkenin asıl sorunlarını çözebilecek kadrolar MHP’dir, ülkücü camiadır. Hiç kimse bu marka değerinden faydalanmaya kalkmasın. Marka, adres tescilli bir şekilde MHP’dir. O anlamda ne CHP’nin, ne de AKP’nin adayının kim olduğu bizi ilgilendiriyor. CHP’den de istediklerini getirip aday yapabilirler. AKP’den de isterse bakan, başbakan getirsinler, biz yarışa hazırız. Bu yarışı biz önce bitireceğiz. Seçimin açık ara MHP lehine biteceği noktasında endişemiz yok. Biz seçim çalışmalarımızı ciddi anlamda tamamladık. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar rötuş olacak, tamamlama çalışmaları olacak. Bununla beraber seçim sathı mahalline gireceğiz. MHP camiası çok rahat” ifadelerini kullandı.

'HERKES HADDİNİ BİLMELİ'

Gazipaşa’da siyasette yeterli olan, olmayan herkesin belediye başkanı adayı olmaya soyunduğunu ifade eden Yüksel, şunları kaydetti: “30 Mart geldiği zaman, 10 yılı tamamlamış bir belediye başkanı dönemi olacak. Bundan önceki 10 yılda da Gazipaşa’da CHP iktidar oldu. Geriye 20 yıla baktığımız zaman, Gazipaşa’nın neler kaybettiğini, ilçenin nereden nereye geldiğini yapılmayan, üretilemeyen yatırımların, hizmetlerin neler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Gazipaşa Belediyesi’nin yanlışlarıyla ilgili kavga veren tek parti MHP. Gazipaşa’da bir sürü yanlışlar yapılırken, köşe başlarında bekleyenlerin, hiçbir müdahalede bulunmayanların, fikir beyan etmeyenlerin, elini taşın altına koymasını beceremeyenlerin, bu cesareti gösteremeyenlerin, bugün ‘belediye başkanlığına talibiz’ demeye hakları yok. Herkes haddini bilmelidir.”

'UTANÇ DUYMASI GEREKİYOR'

Gazipaşa Belediyesi’nin borç batağında olduğunu vurgulayan Yüksel, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Gazipaşa Belediyesi kombi problemiyle karşı karşıya. Yanlış imar uygulamaları var. Emlak değer artışlarıyla ilgili 2B’den zarar gören vatandaşlarımız ortada. Bütün bu kavgaları MHP İlçe Başkanı olarak ben ve teşkilatım verdi. Bir Allah’ın kulu çıkıp da biz mücadele verdik, Gazipaşa Belediyesi’nin yanlış gidişini biz de söyledik diyebiliyorsa aday olsunlar, aday olmaya hakları var. Ama bugün özellikle AKP içerisinde ‘adayım’ diye sokakta gezenlerin, aslında utanç duyması gerekiyor. Hiçbirisinin, bırakın aday adaylığını, belediye başkanlığını dillerine alma hakları yok. Buna AKP İlçe Başkanı Bahattin Akşit ve teşkilatı da dahildir. Bu seçimler, MHP ile CHP arasında geçecek. MHP çok açık ara seçimi alacak. Üstüne basa basa söylüyorum, açık ara seçimi alacağız. Yaptığımız saha çalışmalarında, anket çalışmalarında bunu görüyoruz. Gazipaşa’nın sorunlarını ve çözüm yollarını biz biliyoruz. MHP’nin elindeki kadro, hiçbir siyasi partinin elinde yok şu an. Bu kadar sağlıklı kadrolarımız var. Biz seçime hazırız. 1 Nisan 2014 tarihinde MHP'li bir belediye başkanıyla ve belediye ekibiyle Gazipaşa tanışacak. Hizmetlerimize 1 Nisan’dan itibaren başlayacağız."