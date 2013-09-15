Barda silahlı kavga

GAZİPAŞA’DA bir barda çıkan kavgada silahlar konuştu. Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle, Hacımusa Çayı üzerindeki bir barda meydana geldi. İddiaya göre, B.N. ile M.Y. adlı kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.N, elindeki kurusıkı tabancayla mekan içerisinde havaya 2 el ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.



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