Ayanoğlu'nun asfaltı yenileniyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdi

Ayanoğlu'nun asfaltı yenileniyor
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ULAŞIMIN modern bir hal aldığı Kepez Bölgesi'nin önemli noktalarından biri olan Varsak Ayanoğlu Mahallesi Tansu Çiller Caddesi'nde asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar ile caddeye 1180 metre yeni sıcak asfalt dökülerek ulaşım ağı güçlendirildi. Kepez'de son on yılda sağlıktan spora, eğitimden kültür sanata bir çok yatırım ile örnek projelere imza atan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek ile ilgili bir çok projeyi de hayata geçiriyor. Asfalt sezonunda rekor sayıda asfalt dökülerek şehrin yolları ve caddeleri yenilenirken, Tansu Çiller Caddesi üzerinde bulunan bir kilometreden fazla alan yeni asfalt ile buluşturuldu. Bölgenin asfalt çalışmalarının ardından refüj ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirecek olan Kepez Belediyesi Fen İşleri ekipleri, farklı noktalarda yürütülen eş zamanlı çalışmalar ile şehre modern ve konforlu bir ulaşım ağı kazandırmaya devam ediyor. 

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