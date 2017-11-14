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ATSO Başkanı Çetin’den üreticiye geçmiş olsun dileği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın Finike, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve hortumda zarar gören vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu

ATSO Başkanı Çetin’den üreticiye geçmiş olsun dileği

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın Finike, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağış ve hortumda zarar gören vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu

14 Kasım 2017 Salı 14:20
ATSO Başkanı Çetin’den üreticiye geçmiş olsun dileği
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ATSO Başkanı Davut Çetin, Finike, Kumluca, Kaş ve Demre ilçelerinde meydana gelen şiddetli yağış ve hortumda zarar gören vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yağış ve hortumdan bölgede çok sayıda tarım alanı, sera ve yerleşim yerinin etkilendiğini, ev ve işyerlerinin ciddi zarar gördüğünü kaydeden Çetin, "Vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Olayda can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Afetin en çok zarar verdiği bölge, ülkemizin önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisidir. Üreticimizin ayağa kalkabilmesi için devletimizin ve yerel kurumlarımızın konuya hızlıca eğilmeleri gerekiyor. Valimiz Münir Karaloğlu, afetin verdiği zararı tespit etmek üzere hiç vakit kaybetmeden bölgeye gitmiştir. Devletimizin bölgemizde yaşanan afette zarar gören vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaralarını sarma yönünde adımlar atması büyük önem taşıyor” dedi.

Kış mevsimiyle birlikte özellikle Batı Akdeniz bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bu tip afetler yaşandığını ifade eden Davut Çetin, vatandaşların ve üreticilerin bu tür risklere karşı sigorta güvencesi sağlamaya önem vermesi gerektiğine dikkat çekti.
 

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ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıDavut ÇetinAntalya
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