Aspendos Tiyatrosu, ziyaretçilerin gözdesi

ANTİK kentleri ile meşhur Antalya, bölgedeki birçok tarihi yapıyla dikkati çekiyor. Serik'e bağlı Belkıs'ta bulunan Aspendos ise önemli antik kentlerden biri olarak biliniyor. Büyük ve küçük iki tepe üzerine kurulan Aspendos Tiyatrosu ise Romalılar tarafından inşa edildi. Selçuklu ve Bizans dönemlerinde varlığını sürdüren Aspendos Antik Kenti, ünlü tiyatrosuyla tanınıyor. Bugüne kadar farklı yıllarda restore edilen Aspendos Tiyatrosu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alıyor.

PARİS HİLTON VE TARKAN, ASPENDOS SAHNESİNDE

Aspendos'un liman bağlantısı ve ticaret yolu üstünde konuma sahip olması, pek çok uygarlığın ele geçirmek istediği şehirler arasında yer almasına neden oldu. Amfitiyatrosu ile değer kazanan Aspendos, bugüne kadar korunarak, gelen açık hava tiyatrosu ile ayrı bir üne sahip. Geçmişte yağlı güreşlerin yapıldığı tiyatroda, konser ve festivaller hala gerçekleştiriliyor. Aspendos'ta, Paris Hilton'un katıldığı şov ile Tarkan konserine de ev sahipliği yapıldı. Tiyatroda yaz aylarında ise Uluslararası Opera ve Bale Festivali gerçekleştiriliyor.

AKUSTİK YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Etkileyici hikayesi ile pek çok kişinin ilgisini çeken Aspendos Tiyatrosu, mimarisiyle de göze hitap ediyor. Antalya'ya turistik açıdan değer katan tiyatro, konserler ile kalabalık organizasyonların gerçekleştirilmesi için uygun yapıya sahip. Akustiğiyle ünlü tiyatro, Roma tiyatrosunun sahne kısmı ile bugünlere gelmiş yapılarından biri olarak biliniyor.

MÜNFERİT GİRİŞ 35 TL

'Müze Kart' uygulamasının geçerli olduğu Aspendos Tiyatrosu'nda, yaz- kış turistlere ev sahipliği yapılıyor. Münferit girişin 35 TL olduğu tiyatro, mistik havası dolayısıyla fotoğraf çekimi için de eşsiz ortam sunuyor. Kış aylarında 08.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olan Aspendos, haftanın 7 günü gezilebiliyor.