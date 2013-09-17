Aşırı hız ölüm getirdi

MANAVGAT'A bağlı Taşağıl beldesinde aşırı hız sonucu virajı alamayan motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.



Kaza, Taşağıl beldesi Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşağıl beldesi istikametinden Beşkonak'a giden Serdar Olgun'un (35) kullandığı 07 FOP 11 plakalı motosiklet, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Aytekin A.'nın kullandığı 07 YR 576 plakalı kamyonun altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Serdar Olgun olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücü Aytekin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





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