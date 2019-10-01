ASAT onarım ekiplerini güçlendirdi

VATANDAŞLARDAN gelen ihbarlara ve sistem üzerinden tespit edilen arızalara 7/24 esasıyla müdahale eden ASAT, normal mesailer dışında nöbetçi ekiplerle bayramlar gibi önemli günlere yönelik de önlemlerini arttırdı. Onarım ekiplerinin sayısını arttıran ASAT, bu sayede özellikle yağışların arttığı kış aylarında ihbarlara daha etkin ve hızlı müdahale kabiliyeti kazandı.

SAHA EKİPLERİNE TAKVİYE

Yazın turizm etkisi, kışın ise yoğun yağış mevsiminde ortaya çıkabilen arızalara müdahale etmekte zorlanan ASAT bu konuda önlem alarak saha ekiplerini takviye etti. Arıza onarım birimlerine yapılan araç takviyesi ve teknik güçlendirme ile kurum ekiplerinin müdahale kapasitesi ve hızı artırıldı. Aynı kapsamda ASAT'ın kendi bünyesinde hizmet veren asfalt birimine de takviye yapıldı. Bu sayede onarım çalışmaları sonrasında kazı sebebiyle yollarda oluşan bozukluklara da ivedilikle asfaltlama yapılabilecek ve vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.