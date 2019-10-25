Arsalar noter huzurunda kura ile satıldı

DEMRE Belediyesi tarafından, Hazine tarafından belediyeye 775 Sayılı Gecekondu Önleme Yasası ile tahsis edilen Karabucak Mahallesi Bozdağ Mevkisi'ndeki 31 arsa noter huzurunda yapıldı. Belediye Kültür Salonu'nda 31 arsa için 144 başvuru yapıldı. Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demre Noteri Ömer Faruk Sazak, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri Ünal Çetinkaya, Orhan Avcı, Recep Karatop, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, belediye meclisi üyeleri ve alıcılar katıldı.Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ihale öncesi yaptığı açıklamada, "Daha önce buradaki arsalar hiçbir ilan ve ihale yapılmadan satılmış. Biz şeffaf ve hesap veren bir belediyecilik anlayışı ile üç kez yerel gazetede ilan verdik. Belediyede askıya çıkardık. Belediye hoparlöründen ilan yaptırdık" dedi. Ardından 400 ve 500 metrekare arasında değişen 31 arsanın satışı için kura çekildi. Metrekare fiyatı 120 lira ile 150 lira arasında değişen arsalar için noter huzurunda kura çekildi. Bazı alıcıların kurasını noter, belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri çekerken, bazı alıcılar da kendisi çekti.