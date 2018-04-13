Antalya’ya yeni ve modern bir şehir kazandıracak proje hızla yükseliyor

SUR Yapı Antalya Projesi’nde ön satışı gerçekleşen, 2019 yılında teslim edilecek 6 bin 417 konutluk ilk etabın inşasının devam ettiği ifade edildi. Projede 93 adet blokun inşasının aynı anda yaklaşık bin 200 çalışanı bulan farklı ekiplerce gerçekleştirildiği bildirildi. Bununla birlikte 60 binin üzerinde ön talep alan projeyle, satışı öne alınan diğer etapların da inşasına başlanmasıyla yıllık 5 bin kişilik istihdam ve yılda 1 milyar TL olmak üzere 8 milyar TL’lik yatırım değeri ile Antalya ekonomisine katkı sağlanacağı hedefleniyor.

23 kule vincin ve yüzlerce iş makinesinin aynı anda çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Antalya firmaları tercih ediliyor

8 yılda tamamlanması öngörülen ve 8 milyar TL’lik yatırım değeri olan Antalya projesi için yıllık 1 milyar TL’lik bir yatırım yapılacak. Sur Yapı, Antalya firmalarından aldığı hizmet sayesinde kentin ekonomisine de büyük katkı sağlanacak. Kurulan yeni şehirde Antalya firmalarına pozitif ayrım yapılarak oluşacak değerin büyük bir kısmının Antalya’da kalmasına katkı sağlanacak.

Turkuaz etabının ön satışı sürüyor

Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı proje ile turizmin yıldızı Antalya’nın değerine değer katan yeni şehir, Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın 155 ülkesinden yoğun bir taleple karşılaştı. Sur Yapı Antalya Projesi’nde bin 105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da erken satışa çıkarıldı.

Sur Cadde’de daireler ve ofisler 137 bin TL’den başlıyor

Antalya’nın yeni caddesi Sur Cadde’de yer alan 1+1 daireler ve ofisler 137 bin TL den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Turkuaz etabı ve Sur Cadde’deki satışlarda cazip fırsatlar devam ediyor. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay cazip ödeme planı sunuluyor. 1.3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, Antalya’nın İstiklal Caddesi olarak görülüyor. Ortasından tramvay geçen caddede yer alan dükkanlar ve ofisler yoğun ilgi görüyor.

Antalya’da yeni bir şehir kuruluyor

Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen proje, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek. 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.

Her türlü atık yeniden hayata kazandırılıyor

Yeşil ve maviyle iç içe kentteki çevreci uygulamalarıyla projenin tamamının akıllı ve örnek dönüşüm metotlarıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, proje alanındaki her türlü atığın yeniden hayata kazandırıldığı belirtildi. Ayrıca araziden çıkan yüzlerce ton bina molozu projede kullanılmak üzere dönüştürüldüğü belirtildi. 600 ton demir geri kazanıma gönderilirken, 114 ton ahşap yakacak olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Arazi üzerindeki 10 bin 764 ağaç peyzajda kullanılmak üzere muhafaza altına alındı. Bölgede yaşayan sokak hayvanları için özel barınaklar kuruldu.