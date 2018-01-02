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Antalya’nın sosyete pazarı alev alev yandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında sosyete pazarı olarak kullanılan 10 ahşap dükkan kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın sosyete pazarı alev alev yandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında sosyete pazarı olarak kullanılan 10 ahşap dükkan kullanılamaz hale geldi

02 Ocak 2018 Salı 16:54
Antalya’nın sosyete pazarı alev alev yandı
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YANGIN, saat 10.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’nde sosyete pazarı olarak bilinen alanda çıktı. Pazar içerisinde bulunan ahşap bir dükkandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ahşap kahvaltılık terasların birbirine yakın olması ile yangın kısa sürede büyüdü. Konyaaltı Belediyesi ve Orman ve Su İşlerine bağlı ekipler tarafından müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 ahşap teraslı dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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AntalyaSosyete PazarıYangın
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