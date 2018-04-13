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Antalya’nın ilk ekolojik kafesi hizmete açıldı

 Antalya’nın ilk ekolojik kafesi, Yıldız Mahallesinde açıldı. 

Antalya’nın ilk ekolojik kafesi hizmete açıldı

 Antalya’nın ilk ekolojik kafesi, Yıldız Mahallesinde açıldı. 

13 Nisan 2018 Cuma 12:11
Antalya’nın ilk ekolojik kafesi hizmete açıldı
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YÜZDE 100 organik ürünlerin yer aldığı kafe Muratpaşa’nın Yıldız Mahallesinde hizmete girdi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve davetliler katıldı. Ebru Türel, açılış öncesi “Anamas Ekolojik Cafe”yi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Zeytinyağından, katran sabununa, organik yumurtadan, Himalaya tuzuna kadar birçok ürünün yer aldığı kafede Türel, organik zeytinin de tadına baktı. Ardında açılış kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte kesen Ebru Türel, kafe sahiplerine hayırlı işler diledi. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEkolojik KafeYıldız Mahallesi
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