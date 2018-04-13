Antalya’nın ilk ekolojik kafesi hizmete açıldı

YÜZDE 100 organik ürünlerin yer aldığı kafe Muratpaşa’nın Yıldız Mahallesi nde hizmete girdi. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve davetliler katıldı. Ebru Türel, açılış öncesi “Anamas Ekolojik Cafe”yi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Zeytinyağından, katran sabununa, organik yumurtadan, Himalaya tuzuna kadar birçok ürünün yer aldığı kafede Türel, organik zeytinin de tadına baktı. Ardında açılış kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’la birlikte kesen Ebru Türel, kafe sahiplerine hayırlı işler diledi.

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