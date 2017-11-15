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Antalya’da yol çöktü: 2 araç mahsur kaldı

Antalya’da etkili olan yağmur nedeniyle alt yapı çalışması devam eden yol çöktü

Antalya’da yol çöktü: 2 araç mahsur kaldı

Antalya’da etkili olan yağmur nedeniyle alt yapı çalışması devam eden yol çöktü

15 Kasım 2017 Çarşamba 10:15
Antalya’da yol çöktü: 2 araç mahsur kaldı
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BİRİKEN sulardan dolayı çökmeyi fark etmeyen bir özel halk otobüsü ve bir ticari araç çukura düşerek mahsur kaldı.

Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2258 sokakta meydana geldi. Saat 16.45 sıralarında Antalya’da belirli aralıklarla etkili olan yağmur yağışı, alt yapı çalışması yapılan ve henüz asfaltlanmayan caddede seyir halindeki bir özel halk otobüsü, bir de hafif ticari araç çökme sonucu yolda mahsur kaldı. Yaşanan olayda herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, özel halk otobüsünde olan yolcular tahliye edildikten sonra başka otobüslerle gönderildi. Otobüs ve hafif ticari araç iş makineleri yardımıyla göçükten çıkarıldı. Çöken yol belediye ekipleri tarafından kepçelerle tekrar dolduruldu. Yol daha sonra tekrar trafiğe açıldı.

Cadde üzerinde evleri olan vatandaşlar ise, herhangi bir yağış esnasında yolun suyla dolmasından şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

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