antalya da ulaşım koordinasyon toplantısı

ANTALYA Ulaşım Koordinasyon Toplantısı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Vali Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün ulaşımla ilgili çok büyük yatırımları olduğunu kaydetti. Karaloğlu, “Antalya’da ulaşımla ilgili çok önemli yatırımlar var. Bu toplantıda ulaşım konusunda bugün geldiğimiz noktayı ve koordinasyon gerektirecek konuları hep beraber tartışacağız” dedi.

Antalya’nın hızla büyüyen bir kent olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, “Antalya’nın büyümesine paralel olarak ulaşımla ilgili ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Onun için ulaşımla ilgili Gazipaşa’dan Kaş’a kadar yürüttüğümüz projeler çok önemli. Antalya merkezdeki acil yapılması, bitirilmesi gereken kavşaklar konusun da bir koordinasyon çalışması yapacağız. Hem büyükşehir belediyesi hem de karayollarının yaptığı önemli ve büyük ulaşım projeleri var inşallah Antalya’nın ulaşımının yarını bugünden daha iyi olacak. Bütün gayretimiz, bütün çabamız bunun üzerine. Ben yaptığımız çalışmaların kentimize ve kentlimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalya’nın yeni trafik düzenlemeleri kapsamında bundan sonraki süreçte Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak işbirliği içerisinde olduklarını hatırlattı.

Başkan Türel, “Büyükşehir Belediyesi olarak almamız gereken imar planlarına yönelik kararlar var. O kararları bir gözden geçireceğiz. Bu kararların Önemli bir kısmını aldığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. Tabi ki bundan sonra yapım ve uygulama aşamasında da Karayolları Bölge Müdürlüğümüz gerçekten Antalya’da çok başarılı bir süreç yürütüyor. Bizde bu sürece ayak uydurarak birlikte Antalya’mıza yeni kavşaklar kazandırmak için bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Dolayısı ile bugün burada teknik bir çalışma yapılacak. Belediyedeki ve karayollarındaki teknik arkadaşlarımız artık nihai iş planının bir yol haritasını, bugün burada çizmiş ve yol haritasını bir takvime bağlamış olacağız” şeklinde konuştu.