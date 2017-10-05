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Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde lüks villaların yakınında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde lüks villaların yakınında ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

05 Ekim 2017 Perşembe 18:47
Antalya’da orman yangını
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EDİNİLEN bilgiye göre, yangın saat 14.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kabaca mevkiinde lüks villaların yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören yoldan geçenler durumu itfaiyeye bildirdi. Otların kuru olması nedeniyle yangın kısa sürede tepelik alanı sardı. Mahalle sakinleri ellerindeki imkanlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye ve arazöz geldi. Yangının büyümesi nedeniyle yangın söndürme helikopterinden destek istendi. Yangın, karadan ve havadan müdahale ile yaklaşık 3 saatte söndürülebildi. Yangında çok sayıda kızılçam ve makilik alan zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaOrman Yangını
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