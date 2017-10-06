Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104119
ALTIN
146.801
DOLAR
3.5976
STERLİN
4.7079
EURO
4.2045
06 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
06 Ekim 2017 Yeni Alanya...
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Antalya’da kaldırım pazarına yoğun ilgi

Antalya’da şehrin en işlek caddelerinden birinin kaldırımına kurulan sokak pazarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

Antalya’da kaldırım pazarına yoğun ilgi

Antalya’da şehrin en işlek caddelerinden birinin kaldırımına kurulan sokak pazarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

06 Ekim 2017 Cuma 10:44
Antalya’da kaldırım pazarına yoğun ilgi
banner404

MURATPAŞA ilçesi Soğuksu Mahallesi’ne kurulan Perşembe Pazarı kadar, aynı mahallede Tarık Akıltopu Caddesi kenarına kurulan sokak pazarına da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem kaldırım hem de kenardaki tel çitlere kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu. Giyimden,ayakkabı,kırtasiye malzemelerinden, kozmetiğe kadar yüzlerce ürünün bulunduğu Pazar büyük küçük herkesin ziyaretine uğradı. Fiyatların 5 ile 50 TL arasında değiştiği Pazar akşam saatlerine kadar yoğunluğunu sürdürdü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKaldırım PazarıPerşembe Pazarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da orman yangını
Antalya’da orman yangını
Yardım Treni İshaklı'daydı
Yardım Treni İshaklı'daydı
Antalya’da Ulaşım Koordinasyon Toplantısı
Antalya’da Ulaşım Koordinasyon Toplantısı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim