Antalya’da kaldırım pazarına yoğun ilgi

MURATPAŞA ilçesi Soğuksu Mahallesi’ne kurulan Perşembe Pazarı kadar, aynı mahallede Tarık Akıltopu Caddesi kenarına kurulan sokak pazarına da vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem kaldırım hem de kenardaki tel çitlere kıyafetler renkli görüntüler oluşturdu. Giyimden,ayakkabı,kırtasiye malzemelerinden, kozmetiğe kadar yüzlerce ürünün bulunduğu Pazar büyük küçük herkesin ziyaretine uğradı. Fiyatların 5 ile 50 TL arasında değiştiği Pazar akşam saatlerine kadar yoğunluğunu sürdürdü.

