Antalya’da İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu

ANTALYA İran Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu. Dernek sadece Nevruz zamanı değil yılın 12 ayı Antalya’ya turist getirilmesi noktasında çalışmalar yapmayı planlıyor.

Derneğin tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Zeki Tunç, derneği Antalyalı ve İranlı işadamlarının oluşturduğunu bildirdi.

Antalya’nın dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Tunç, “ Komşu ülkemiz İran’dan ülkemize ve Antalya'mıza çok sayıda turist gelmektedir. İranlı işadamlarının tercihi son zamanlarda Antalya ve buradan çok sayıda gayrimenkul alıyorlar. İki ülke arasında yaşanan bu ticarette ve ikili ilişkilerde biz de yeni oluşturduğumuz dernekle köprü olmayı amaçlıyoruz. Antalya ve İran arasında sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde faaliyetlerde bulunacağız. Antalya’da yaşayan İranlıların birlik ve beraberliğini sağlamak ve derneğimizin çatısı altında toplanmaları için iki ülke arasında oluşturacağımız köprüyle gönülleri birleştireceğiz.” diye konuştu.



"3 bin 215 İranlı yaşıyor"

İranlıların yılda bir kez sadece Nevruz döneminde değil yılın 12 ayı Antalya gelmelerini sağlayacaklarının altını çizen Zeki Tunç, yerleşik yaşayan İranlıların da bir çatı altında toplanmaların katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Antalya’ya tatile gelen İranlıların gerektiğinde danışmanlıklarını ve iş takiplerini yapacaklarının altını çizen Tunç, gerekli izinler alındıktan sonra dil ve kültürel kurslar açmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Tunç, Antalya’da 60 bine yakın yabancı misafirin yerleşik olarak yaşadığını ifade ederek bunların 3 bin 215’inin İranlı olduğunu kaydetti.

Derneği yönetimi ise; Dernek Başkanı Mohammadreza Pourasgharı Gourabı, Başkan Yardımcısı Zeki Tunç, üyeler Kenan Almaz, Aydın Doğan, Mahdı Pour Asgharı Gorurabı, Mohammad Noorı,Asrın Goodarzı’dan oluştu.