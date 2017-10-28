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Antalya’da Cumhuriyet Coşkusu başladı

Cumhuriyetin 94.Kuruluş Yıldönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi, Antalya’nın Alanya, Kumluca ve Serik ilçelerinde de başladı

Antalya’da Cumhuriyet Coşkusu başladı

Cumhuriyetin 94.Kuruluş Yıldönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi, Antalya’nın Alanya, Kumluca ve Serik ilçelerinde de başladı

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:45
Antalya’da Cumhuriyet Coşkusu başladı
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ALANYA'DA Kuruluş Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çelenk sunma programı düzenlendi. Hükümet Meydanı’ndaki törene, Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve vatandaşlar katıldı.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları,29 Ekim Pazar günü saat 09.20 da Kaymakamlık makamında tebrik programı ve 94. yıl etkinlikleri ile devam edecek.

Kumluca’da Cumhuriyet kutlamaları

Kumluca ilçesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanında Atatürk Büstüne Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun ve Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya’nın Atatürk Büstüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Cumhuriyet coşkusu bu akşam Cumhuriyet Meydanındaki halk oyunları gösterileri ve yöresel sanatçıların seslendireceği şarkı ve türkülerle devam edecek. Yarın Karatepe Meydanındaki ve yine aynı gün akşam fener alayı ve yöresel sanatçı konserleriyle devam edecek.

Serik’te Cumhuriyet kutlamaları

Serik’te, Cumhuriyet’in 94’üncü kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çinar, Binbaşı Mehmet Ece, Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sona erdi.
 

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AntalyaCumhuriyet CoşkusuCumhuriyet BayramıAlanya
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