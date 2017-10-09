Antalya’da çıkan yangında 5 ev alevlere teslim oldu

YANGIN, saat 18.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, boş evde başlayan yangın hemen bitişiğinde boş olan diğer evi de kullanılamaz hale getirdi. 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında dolu olan bir evin çatısı ise kısmen zarar gördü. İtfaiye ekipleri dolu olan evin zarar görmemesi için yoğun çaba harcarken, yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Yangını söndürmeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 4 yangın söndürme aracı geldi. Çıkan yangında 2 boş ve kullanılmayan ev tamamen küle dönerken, dolu olan evin çatısı ise zarar gördü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

