Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
100062
ALTIN
152.976
DOLAR
3.7024
STERLİN
4.8405
EURO
4.3565
9 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
Yeni Alanya Gazetesi insan kaynakları...
9 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Ekim Günlük Burç Yorumu
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
Kariyer isteği hamileliği geciktiriyor
banner468

Antalya’da çıkan yangında 5 ev alevlere teslim oldu

Antalya’da metruk bir binada çıkan yangında 3 eve zarar verirken, 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi

Antalya’da çıkan yangında 5 ev alevlere teslim oldu

Antalya’da metruk bir binada çıkan yangında 3 eve zarar verirken, 2 ev tamamen kullanılamaz hale geldi

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:38
Antalya’da çıkan yangında 5 ev alevlere teslim oldu
banner404

YANGIN, saat 18.30 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde kullanılmayan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangının olduğu yere gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, boş evde başlayan yangın hemen bitişiğinde boş olan diğer evi de kullanılamaz hale getirdi. 2 evin kullanılamaz hale geldiği yangında dolu olan bir evin çatısı ise kısmen zarar gördü. İtfaiye ekipleri dolu olan evin zarar görmemesi için yoğun çaba harcarken, yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmaları yapıldı. Yangını söndürmeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 4 yangın söndürme aracı geldi. Çıkan yangında 2 boş ve kullanılmayan ev tamamen küle dönerken, dolu olan evin çatısı ise zarar gördü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 09.10.2017 10:45
Anahtar Kelimeler:
YangınEv YangınıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tur otobüs ve minibüslerine denetim
Tur otobüs ve minibüslerine denetim
Antalya'nın Gizli Cenneti: Gazipaşa
Antalya'nın Gizli Cenneti: Gazipaşa
Anamur'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Anamur'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim