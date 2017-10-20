Antalya’da cezaevindeki yangın ihbarı korkuttu

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesinde FETÖ/PDY ve PKK gibi terör örgütü üyelerinin de tutuklu ve hükümlü bulunduğu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığı ihbarı yapıldı. İhbarın ardından cezaevine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, ihbarın OHAL kapsamında yapılan tatbikat olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı.
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