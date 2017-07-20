Antalya’da alternatif nakliye araçları sınır tanımıyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ara sokaklarında kanepeyi arabayla taşımaya devam eden çocuklardan birinin de kanepe üzerinde yatarak yolculuk yapması gülümsetti. Çocukların kanepe taşıma şeklini oyun haline dönüştürmeleri kameralara yansıdı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Antalya ’nın Kepez ilçesinde yaşamaya başlayan Suriyeli ailelerin çocuklarından Hüseyin, Abdullah ve Murat atık halde bir kanepe buldu. 3 arkadaş havanın sıcak ve kanepenin ağır olması nedeniyle taşıyamadı. Kanepeyi evlerine götürmek isteyen arkadaşlar pes etmedi. Bir market arabası bulan 3 arkadaş kanepeyi arabanın üzerine koydu. 6753 Sokak boyunca kanepeyi akan trafik arasında yaklaşık 500 metre taşıyan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.