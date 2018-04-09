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Antalya’da 50 ton narenciyenin kullanıldığı Portakal Çiçeği Festivali başladı

 Antalya’da 50 ton narenciye kullanılarak heykeller ve kentin tarihi ile mimari eserlerinin yapıldığı Portakal Çiçeği Festivali başladı. Festivalde en dikkat çeken eser bin 71 metrekarelik portakal halısı olurken, festival sonunda tüm narenciyeler sıkılarak suyu vatandaşlara ikram edilecek

Antalya’da 50 ton narenciyenin kullanıldığı Portakal Çiçeği Festivali başladı

 Antalya’da 50 ton narenciye kullanılarak heykeller ve kentin tarihi ile mimari eserlerinin yapıldığı Portakal Çiçeği Festivali başladı. Festivalde en dikkat çeken eser bin 71 metrekarelik portakal halısı olurken, festival sonunda tüm narenciyeler sıkılarak suyu vatandaşlara ikram edilecek

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:38
Antalya’da 50 ton narenciyenin kullanıldığı Portakal Çiçeği Festivali başladı
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BU yıl Kepez Belediyesi tarafından ilki düzenlenen 'Portakal Çiçeği Günleri' festivali, Dokuma Park'ta başladı. 8 gün sürecek festival için 50 ton narenciye kullanıldı. Festivalde portakal ve limondan yapılan nostaljik araba, vagonlu tren gibi heykeller ile Antalya'nın sembolü mimari eserlerden oluşan Yivli Minare, Hadrian Kapısı ve Saat Kulesi vatandaşların büyük ilgisini çekti. Festivalde en çok dikkat çeken ise Malazgirt Zaferi’nin tarihini vurgulamak amacıyla yapılan bin 71 metrekarelik portakal halısı oldu. Sembol mimarileri ve dev halıyı gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. 

"Hepsini yemek istiyorum" 
Festivale hayran kaldığını belirten Esra Sağlam adlı vatandaş, portakallı saat kulesinin harika olduğunu söyledi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte festival alanında eğlenen Cana Moralı ise, “Harika olmuş, portakallar canlılık katmış. Festivalin tekrarlanıp sürekli hale gelmesini istiyoruz. Bu kadar portakalı ilk defa bir arada görüyoruz” diye konuştu. 
Perihan Daş ise, "Beni şimdiden bu portakalların içerisine koyabilirsiniz, yemek istiyorum” diyerek portakalı çok sevdiğini dile getirdi. 
Canlı müzik eşliğinde süren festivalin sonunda 50 ton narenciye sıkılarak suyu vatandaşlara ikram edilecek. 

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Son Güncelleme: 09.04.2018 10:45
Anahtar Kelimeler:
AntalyaPortakal Çiçeği FestivaliDokuma Park
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