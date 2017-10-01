Antalya’da 3’üncü etap raylı sisteme Başbakan Yıldırım’dan onay

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, dev projeleri kente kazandırmaya devam ediyor. İlk başkanlık döneminde Antalya’yı en modern, en güvenli ve en konforlu toplu taşıma aracı olan raylı sistemle tanıştıran Başkan Türel, Meydan-Kepezaltı arasındaki birinci etap raylı sistemi dünya rekoru bir sürede tamamlamıştı. Başkan Türel’in yeniden göreve gelmesiyle Meydan-Havaalanı-Aksu güzergahındaki 2’nci etap raylı sistem hattı da yine Antalyalıların hizmetine sunulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın destekleri ile kazandırılan raylı sistem hatları ile bugün ilk duraktan binen Antalyalılar ve kente gelen ziyaretçiler, hiç aktarma yapmaksızın otogardan havaalanına, kent merkezinden Aksu’ya raylı sistemle ulaşabiliyor.

Antalya, şimdi de Büyükşehir Belediyesinin 3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü Varsak-Meltem arasındaki 3’üncü etap raylı sistem hattı ile tanışmaya hazırlanıyor. Kalkınma Bakanlığı, DPT ve Hazine süreçlerinde alınması gereken izin ve onayların tamamlanmasının ardından yatırım programına dâhil edilen mega proje, Başbakan Binali Yıldırım’ın Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararını imzalamasıyla resmi süreçlerini tamamlamış oldu. Bu arada projenin Antalya’ya kazandırılmasında vakit kaybetmemek için ilgili Belediye Meclis kararları alındı ve Dünya Bankası teşkilatından kredi onayları alınarak, finansmanı da çözüldü.

Varsak’tan başlayarak Otogar, Üniversite, Adliye ve Meltem Mahallesi, Devlet Hastanesi istikametinden Müze bölgesine uzanacak üçüncü etap raylı sistem, yaklaşık 26 kilometre uzunluğunda olacak. Ayrıca mevcut nostaljik tramvay sistemi de yenilenerek bu yeni hatta bağlanacak. Böylece Antalya’nın en önemli noktalarına doğrudan raylı sistemle ulaşılabilecek.

Resmi ve hukuki süreci tamamlanan 3’üncü etap raylı sistem için Büyükşehir Belediyesi vakit kaybetmeksizin ihale ve yapım çalışmalarına başladı. Üç aylık sürede dev projenin ihale işlemlerinin tamamlanarak, yılbaşından önce inşaatına başlanılması hedefleniyor.