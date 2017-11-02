Antalya’da 250 bin dönümlük seradan 170 bin kişi geçimini sağlıyor

ANTALYA Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya’da 250 bin dönüm seranın 170 bin kişinin geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Türkiye’de turizmin yanında tarımda da söz sahibi olan Antalya’da seracılık alanında da büyük gelişmeler kaydediliyor. 50 yıl önce küçük ailelerle başlayan seracılık, bugün dev şirketlerin modern şekilde kurduğu seralar haline geldi. Son 15 yılda gelişen ve değişen çağa ayak uyduran Antalyalı çiftçiler seracılıkta da Avrupa’nın kullandığı modern sistemleri kullanıyor. Başta sulama, ısıtma, dölleme ve ilaçlama konusunda modern cihazları kullanan Antalyalı çiftçiler, seralarının fiziki yapısını da değiştiriyor.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Antalya’nın örtü altı yetiştiriciliği durumu ve son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Alp, tarımın başkenti Antalya’da 250 bin dönüm seradan 170 bin kayıtlı çiftçinin geçimini sağladığını kaydetti.

"Sera yapımında düşüş"

Antalya’nın sahile kıyı kesimlerinin yanı sıra iç bölgelerde de yaz seracılığının başladığını dile getiren Alp, Korkuteli ve Elmalı’nın başı çektiğini söyledi. Antalya’nın turizmin yanında dünyaya açılan pencerelerinden birinin tarım olduğunun altını çizen Alp, "81 il içinde Antalya parlayan yıldızdır. Bugüne kadar Avrupa, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerine yıl boyunca tarımın örtü altı değil açık alandan da bir çok ürününü ihraç ediyoruz" dedi.

Antalya’da seracılığın hat safhaya ulaşmasına rağmen yılda yüzde 10’luk bir düşüş olduğunu dile getiren Alp, "Yayla seracılığı büyük bir artış içinde. Seracılık önceden yüzde 50 katlanarak giderken son dönemde çiftçinin aşırı borçlanması ve ürettiklerinin para etmemesi nedeniyle bir düşüş yaşandı. Ama yeni sera yapımı azaldı. Bir aile ancak seradan geçinebiliyor" dedi.

"Dönüm başı verim arttı"

Günü kurtaran seranın 1 dönümünün 30 bin, modern seraların ise yapımının 70 bin lirayı bulduğunu kaydeden Nazif Alp, "Aile işletmeleri hakim genelde, eğer para arttırırsa çiftçi zamanla yeni sera yapıyor. Artık çiftçilerimiz modern seralarda, kayıtlı, kontrollü üretim yapıyor. Seralarımızda 12 ay üretim yapılıyor. Bilinçli tarım yapılıyor. Kasketli çiftçi sayısı azaldı. Eskiden 1 dönüm seradan 5 ile 7 ton arası domates alınırken şimdi 12 ile 18 ton arası alınıyor" diye konuştu.

Ortak sıkıntısı

Seralarda istihdam konusuna da değinen Nazif Alp, mülk sahibinin kendi ekebildiği gibi, yarı yarıya ortalık şeklinde bir yola gidebildiğini aktardı. Alp, seracılığın modernleşmesiyle işçiye bağımlılığın azalmasının yanında sektörün ortakçılık bulma noktasında sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Alp, yüzde 70’e varan rakamlarda tohumları kendilerinin ürettiğini belirterek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, gücü nezdinde destek verdiğini kaydetti.

Çiftçinin her yıl az veya çok kazandığına şükrettiğini ve asla isyan etmediğini ifade eden Alp, "Turizme destek var ama tarıma da biraz destek bekliyoruz. Bu noktada en büyük desteği tabi ki pazar anlamında bekliyoruz" dedi.