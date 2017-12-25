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Antalya zirvesinde kar, sahilde deniz keyfi

Antalya’da Torosların zirvesinde kar, sahilde deniz keyfi yapıldı

Antalya zirvesinde kar, sahilde deniz keyfi

Antalya’da Torosların zirvesinde kar, sahilde deniz keyfi yapıldı

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:23
Antalya zirvesinde kar, sahilde deniz keyfi
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TÜM yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı turizm kenti Antalya’da yerini güneşli havaya bıraktı. 3 gündür aralıklarda devam eden yağış, yüksek kesimlerde kar olarak düştü. Antalya’yı çevreleyen Toros dağlarının zirvesi beyaza büründü. Konyaaltı Sahili’ne yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Geyikbayırı Mahallesi’ne kadar kar yağdığı görüldü. Sabah güneşi gören Antalyalılar ise güzel havayı, yürüyüş ve denize girerek değerlendirdi. Fırtınanın ardından, yaz mevsiminde kaybolan altın takıları dedektörle bulmak isteyenlerin yanında, amatör balıkçılarında adresi sahil oldu.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Antalya’da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini gün boyu çıkardı.

"Kar manzarasıyla deniz"

Denize giren öğretmen Sedat Semavi Topkaya, “Arkamızda kar manzarasıyla denize giriyoruz. Karadenizliyim, ordu’da denizin en sıcak hali bile Antalya’nın kış sıcaklığı kadar oluyor. Büyüklerimizle denize giriyoruz. Her tarafta insanlar üşürken biz denizde yüzüyoruz. Üşümüyoruz. Yağış olmadığı sürece her gün denize girmeye çalışıyorum.”dedi.

Topkaya, deniz keyfinin ardından duşunu da yanında getirdiği bir işe su ile aldı.

"Hem kar hem deniz"

Denize giren Saniye Güleç, yaz boyu denize girdiğini kışın ise güzel havalarda denize girdiğini kaydetti.

Bugün havanın sıcak olmasını denizde değerlendirdiğini ifade eden Güleç, “ Kısa bir sürede olsa yüzdüm. Hem kar hem deniz bir arada Antalya çok güzel. Antalya’nın iklimi çok güzel, burayı cennet gibi görüyorlar. Kışın azda olsa giriyorum.”diye konuştu.

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